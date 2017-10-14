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الخارجية تعقب على استراتيجية أمريكا الجديدة تجاه إيران

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مصراوي Masrawy

الخارجية تعقب على استراتيجية أمريكا الجديدة تجاه إيران

07:12 م السبت 14 أكتوبر 2017

الخارجية تعقب على استراتيجية أمريكا الجديدة تجاه إيران

وزارة الخارجية

القاهرة - )أ ش أ(

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن تابعت باهتمام تفاصيل الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ، للتعامل مع إيران وما تضمنته من عناصر تحمل أسباب ودواعي قلق مصر البالغ تجاه سياسات إيران التي تؤدي إلى عدم استقرار دول المنطقة، وتؤثر على الأمن القومي العربي، وأمن منطقة الخليج الذي يُعد امتدادا للأمن القومي المصري.

وأكد المتحدث اليوم السبت، أن مصر طالبت دوما بضرورة تعزيز عوامل بناء الثقة في الشرق الأوسط من خلال أهمية تبني القوى الإقليمية سياسات ومواقف لا تشكل تهديدا لاستقرار وأمن المنطقة، والتوقف عن أية تدخلات سلبية في الشئون الداخلية للدول العربية.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت الذي يدعو إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل، واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، بما يعزز من استقرار منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حلول مستدامة للأزمات التي تمر بها المنطقة.

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