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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

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مصراوي Masrawy

هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

06:37 م السبت 14 أكتوبر 2017

هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

ارشيفية

كتب – طه عبيد:

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية للهبوط اضطرارياً بمطار القاهرة الدولي؛ لإنقاذ حياة راكب إنجليزي من أصل سوداني أصيب بوعكة صحية أثناء مرور الطائرة فوق الأجواء المصرية في طريقها إلى جدة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، اليوم السبت، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة تابعة للخطوط السعودية يطلب السماح له بالهبوط اضطرارياً بالمطار لإنقاذ حياة راكب إنجليزي أصيب بوعكة صحية.

وأضافت المصادر أنه تم السماح للطائرة بالهبوط في موقع 336 بأرض المهبط، وتم إخطار إدارة الحجر الصحي وتجهيز سيارة إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للراكب، ونقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

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