توقعات بتراجع سعر برميل النفط إلى 10 دولار "ثورة" السيارات الكهربائية

كتب – محمد الصباغ:

توقع أحد كبار خبراء الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهار أسعار النفط خلال السنوات الست المقبلة ليصل سعر البرميل إلى 10 دولار فقط، وذلك مع استمرار بديل الوقود في جذب عدد أكبر وأكبر من المستثمرين.

وقال كريس واتلنج، المدير التنفيذي لمجموعة "لونج فيو" الاقتصادية، لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، إنه عند النظر إلى سيناريو عام 2018 سنجد أن المحفز الأساسي لسوق النفط شركة أرامكو السعودية ستكون معروضة للاكتتاب العام في النصف الثاني من السنة. وعند سؤاله حول بداية دخول الشركة السعودية الكبيرة في أسواق المال العالمية، قال: "أعتقد أنهم بحاجة إلى إبعادها سريعًا قبل أن يبلغ سعر برميل النفط 10 دولار".

كما أشار واتلنج إلى أنه ليس بالضروري أن يحدث مثل هذا التراجع في أسعار النفط خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، وأكد أنه على المدى الطويل "ما يحدث مع السيارات الكهربائية هو أمر شديد الأهمية"، مع الوضع في الحسبان أن 70% من إنتاج النفط يستخدم في وسائل النقل.

وتابع الخبير القول: "هل نسينا؟ أعني أنه منذ 120 عامًا مضت لم يكن العالم يعيش على النفط. لم يَقُد النفط دائمًا الاقتصاد العالمي... ما أقصده هو أن الطاقة البديلة في أشكالها المختلفة تتطور بسرعة والأمر تتغير".

وتوقع المدير التنفيذي للمجموعة الاقتصادية أن يهبط سعر النفط إلى 10 دولار للبرميل في خلال فترة من ست إلى 8 سنوات قادمة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، قالت الخميس إن بشائر أسواق النفط العالمية في 2018 تمثل عائقًا أمام الأمل في ارتفاع الأسعار. وظهر التفاؤل في تقرير المنظمة العالمية الشهري الأخير وأشاروا إلى أن هناك دلائل على أن السوق العالمي يستعيد توازنه بعد سنوات متعددة من الانخفاض في الأسعار.

وانخفضت أسعار النفط من حوالي 120 دولار للبرميل في يونيو 2014، بسبب الطلب الضعيف، والارتفاع الكبير والإنتاج الأمريكي.

وكان سعر برميل النفط من خام برنت حتى أمس الجمعة يصل إلى 57.39 دولار للبرميل.