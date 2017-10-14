القوات الأمريكية تجهض اتفاق خروج مسلحي داعش من الرقة

دمشق - (د ب أ)

أفشلت القوات الأمريكية الاتفاق الذي تم بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش في مدينة الرقة .

وقالت مصادر مقربة من مجلس الرقة المدني اليوم السبت إن " القوات الأمريكية أفشلت الاتفاق الذي تم بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش والذي يقضي بخروجهم من مدينة الرقة وتوجههم إلى محافظة دير الزور وقوات سوريا الديمقراطية تريد تنفيذ هذا الاتفاق لأن عناصرهم تعبوا من القتال طوال 4 أشهر ولا تريد خوض مزيد من المعارك مع مسلحي داعش الذين يقاتلون حتى الموت ".

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن " القوات الأمريكية لا تدعم هذا التوجه بأن يخرج مسلحي داعس وفق شروط بل تصر على قتلهم أو الاستسلام وأن طائرات التحالف الدولي سبق ومنعت مسلحي داعش الذين خرجوا من منطقة عرسال على الحدود السورية اللبنانية في منتصف الشهر الماضي ومنعتهم من دخول أراضي محافظة دير الزور شرق سوريا فكيف لها أن توافق اليوم على إعادة ذات السيناريو ".

وبينت المصادر أن " أغلب المقاتلين الذين لا زالوا في مدينة الرقة هم من الأجانب والذين ترفض دولهم استقبالهم بل تريد قتلهم وهؤلاء لا يزيد عددهم على 200 مقاتل بحسب العناصر الذين خرجوا منذ أيام وهم محاصرون في حارة البدو ومنطقة محيط الملعب وسط المدينة والتي لا تزيد مساحتها على 5 بالمئة من مساحة المدينة، وشهدت الأيام الماضية حركة تمرد من قبل عناصرهم السوريين الذين سلموا أنفسهم بعد وساطة من جهات عشائرية في المحافظة وتم اعتقالهم والتحقيق معهم حاليا في مدينة تل أبيض وعين عيسى في حين قام الأمريكان باستلام العناصر الأجانب ".

وقالت مصادر في قوات سورية الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " المعارك ما تزال دائرة في حارة البدو ومحيط الحديقة البيضا حيث قتل 12 عنصرا من مسلحي داعش كما قتل 5 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية ".

وكانت حافلات وصلت ليل أمس إلى قرية حاوي الهوى 1كم غرب مدينة الرقة لنقل مسلحي داعش وفق الاتفاق الذي جرى الحديث عنه وقاده شيوخ عشائر ووجهاء بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش .