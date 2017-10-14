وزير النقل يتفقد أعمال الطريق الإقليمي الدائري بالمنوفية (صور)

المنوفية - (مصراوي):

تفقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، اليوم السبت، أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية بقرية كفر داود والخطاطبة، حيث التقى بالشركات المنفذة والمهندسين والعمال.

وقال الوزير إن أعمال تنفيذ القوس الشمالي الشرقي للطريق من بلبيس إلى الإسكندرية الزراعي عند مدينة بنها أوشكت على الانتهاء، لافتًا إلى أنه من المقرر خلال الربع الأول من العام المقبل الانتهاء من تنفيذ القوس الشمالي الغربي من طريق الإسكندرية الزراعي من بنها إلى الإسكندرية الصحراوي.

وطالب وزير النقل الشركات المنفذة بأن تتم أعمال التنفيذ وفق قياسات الجودة العالية، وأن يتم وضع لوحات إرشادية وعلامات مضيئة على الكباري، وتتم مراعاة عناصر السلامة والأمان بطول الطريق.

كما أكد الوزير أن محور كوبري الخطاطبة على النيل يعتبر أحد أهم المحاور بالدائري الإقليمي، وييلغ طوله 5.5 كم، ويتكون من كوبري النيل و4 كباري علوية، هي "برقاش والسكة الحديد والرياح البحيري والرياح الناصري"، بالإضافة إلى 4 أنفاق، وتبلغ تكلفته الإجمالية مليارًا و200 مليون جنيه.

وأضاف الوزير أن أعمال تنفيذ محور كوبري بنها العلوي على فرع دمياط بالنيل، يعد أحد الأعمال الصناعية الكبرى بالطريق الدائري الإقليمى، ويربط بين طريق "بنها - المنصورة" وطريق الإسكندرية الزراعي بطول 6.5 كيلو متر بالمداخل والمخارج، لافتًا إلى أنه أصبح جاهزًا للافتتاح الرسمي مع طريق شبرا - بنها الحر.

وأضاف الوزير أن الجزء الذي تنفذه وزارة النقل من الدائري الإقليمي القوس الشمالي الشرقي والقوس الشمالي الغربي يمر مساره بـ 4 محافظات هي: "الشرقية - القليوبية - المنوفية - الجيزة"، بدءًا من بلبيس وانتهاءً بتقاطعه مع طريق (القاهرة - الإسكندرية الصحراوي).