ملكة زرار للسيسي: «إحنا مهددين.. مين اللي هيدافع عننا؟» (فيديو)

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استنكرت الداعية الإسلامية ، ملكة زرار، شرح معلم دروسا للطلبة مستعينًا بموسيقى أغاني المهرجانات الشعبية، داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية.

ووجهت زرار خلال لقائها اليوم السبت ببرنامج «عم يتساءلون»، المذاع على قناة «إل تي سي» رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «سيادة الرئيس، معرفش حد في الدولة دي إلا حضرتك، كلنا متعلقين في رقبتك، فلن يرفع عنك أي وزر يرتكبه الغير، فأنت راع وكل راع مسئول عن رعيته، وقد قلت قبل ذلك للرئيس مبارك كذا وكذا وبعد ثلاثة أشهر كانت ثورة يناير، لا أريد كرسي في البرلمان ولا منصب».

وتابعت: «لا بد أن تتخذ قرارا شخصيًا ضد هذا الأمر، ولا تعتمد على المحليات، لأن الفساد ظهر بها.. أنا بعتز بالجيش المصري، وبعتبر اللي تحت رتبة اللواءات أولادي هم أولادي بعد اللواءات، لأنهم هم اللي بيضحوا من أجل مصر، وهما اللي بيبذلوا الجهد، فلا يمكن أن تسمح لأحد أن ينجس هذه الأرض، أو يقضي على العرض والأرض في مصر».

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واختتمت: «يا سيادة الرئيس إحنا مهددين، مين اللي هيدافع عننا؟».