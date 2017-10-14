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محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات شهدائها

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محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات شهدائها محافظ بني سويف: الدولة لن تنسى تضحيات شهدائها

التحرير

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أدى المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف واجب العزاء فى وفاة المجند الحسيني جمال ممدوح، الذي استشهد فى هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بالعريش.

ورافق المحافظ في أداء واجب العزاء اليوم السبت اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني، والعقيد محمود عبدالمجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة، والمحاسب محمود مغربي رئيس المدينة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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وقدم المحافظ تعازيه لوالد الشهيد وأسرته والدعاء بأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته وفسيح جناته، مؤكدًا أن الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مشيرًا إلى أن الدولة لن تنسى لشهدائها تضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

يذكر أن الشهيد تم تشييع جثمانه فى جنازة عسكرية أمس الجمعة بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية بني سليمان الشرقية مركز بني سويف.

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