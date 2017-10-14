«التحرير» تكشف حقيقة صاحب هتاف «تحيا فرنسا» في اليونسكو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

على الرغم من الدعاية التي قادتها دولة قطر بتسليط مؤسساتها الإعلامية للترويج بأن أحد رجال الدبلوماسية المصرية أطلق هتافات داخل قاعة اليونيسكو مناهضة لقطر وداعمة لمرشحة فرنسا، وما نشر من مقطع فيديو منسوب إلى شخص يدعى صلاح عبد الحميد وهو يردد هتاف: "تحيا فرنسا وتسقط قطر"، فإنه سرعان ما خرجت وزارة الخارجية بالتأكيد على عدم صلة رجال الدبلوماسية المصرية بهذه الواقعة وأن ذلك مجرد حملة ممنهجة ضدنا.

حاولت دولة قطر توصيل رسالة مفادها أنها أكثر دبلوماسية من مصر، وذلك من خلال نشر حديث مع أحد رجال البعثة القطرية متحدثًا عن احترامه لمصر وأهلها، وأنها ترفض الإساءة للدولة المصرية، لكن بالبحث ينكشف أن المدعو صلاح عبد المعبود توجه بدون صفة لحضور انتخابات اليونيسكو، وأنه كان متواجدا في مكان بالقرب من الصحفيين والإعلاميين، ولم يكن ضمن أعضاء البعثة المصرية.

واللافت أن عبد الحميد ليس مستشارًا أو خبيرًا لكنه كان دائم المشاركة في المؤتمرات والندوات التي يحضرها الشخصيات العامة، كما أنه اعتاد التقاط الصور مع قيادات بالدولة وخارجها مثل إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وسامح شكري، وزير الخارجية، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ومشيرة خطاب، وعدد من مساعديها، بالإضافة إلى العديد من السفراء العرب.

ونشر عبد الحميد على صفحته بفيسبوك لقاء مع إحدى القنوات العربية يسىء فيه إلى دولة قطر، ويجزم فيه أن مصر ستحصل على 58 صوتًا وتفوز برئاسة اليونيسكو، وبعد ظهور النتيجة وهتافه المعادي لقطر والهجوم الذي تعرض له كتب على صفحته: "لست دبلوماسيًا مصريًا، ولم أكن ضمن البعثة المصرية، أنا مواطن مصري يحب مصر ويدافع عنها في أروقة اليونسكو، ولم أهتم بما يحدث من اعتقال، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر" لكنه سرعان ما حذف تلك الكلمات.

وكان من ضمن حديث عبد الحميد، الذي يقيم في بلجيكا، ويعرف نفسه على أنه "مستشار للتنمية السياسية بالاتحاد الأوروبي"، أن قطر ليس لها ناقة أو جمل في انتخابات اليونيسكو، لكن كل ما يشغلها هزيمة مصر في هذه الانتخابات، ويتحدث عن نفسه أنه كان حاضرًا في فرنسا خلال فترة انعقاد انتخابات رئاسة اليونسكو، لكنه لم يكن ضمن البعثة الدبلوماسية المصرية نفسها.

شاهد أيضا

وتداول نشطاء على فيسبوك منشورًا يدعي أنه تزوج صاحبة المطعم، مغربية الجنسية، وحصل علي الجنسية الهولندية فطلقها، واستولى علي المطعم، وأنه يمتلك محل إقامة في مدينة إنفرس البلجيكية، وهو لا يعمل، ويحصل علي إعانة بطالة من بلجيكا باعتباره غير قادر على العمل.

وتطرق المنشور إلى أنه في فترة حكم الإخوان كان مؤيدا لهم بشكل مريب ونشر صورته مع مرسي، وبعد وصول السيسي للحكم بدأ يزور مصر ويلتقط صورا مع المسؤولين، وأصبح ضيفًا علي القنوات الفضائية بشكل دائم باعتباره مستشارًا اقتصاديا وسياسيا للاتحاد الأوروبي.