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جهاز المنتخب يضع برنامج الاستعداد لمواجهة غانا.. غدًا

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جهاز المنتخب يضع برنامج الاستعداد لمواجهة غانا.. غدًا جهاز المنتخب يضع برنامج الاستعداد لمواجهة غانا.. غدًا

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

يعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور ، اجتماعًا هامًا، غدًا الأحد، وذلك للاتفاق على برنامج معسكر الفراعنة، في شهر نوفمبر قبل مواجهة غانا، المقرر اقامتها يوم 12 نوفمبرالمقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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ويحدد الجهاز الفني للمنتخب، موعد انطلاق المعسكر، بجانب مناقشة العروض الودية التي وصلت اتحاد الكرة مؤخرًا، لمواجهة الوطني لاختيار المناسب منها قبل مواجهة غانا.

ويرغب كوبر، في إنهاء الأجواء الاحتفالية بالتأهل للمونديال، من أجل التركيز في المباراة المقبلة أمام غانا، على الرغم من أنها تحصيل حاصل بعد حسم التأهل، إلا إنها ستكون بمثابة التجهيز لكأس العالم.

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التحرير

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