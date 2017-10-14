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توتنهام يفوز على بورنموث في الدوري الإنجليزي

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توتنهام يفوز على بورنموث في الدوري الإنجليزي توتنهام يفوز على بورنموث في الدوري الإنجليزي

التحرير

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فاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره بورنموث بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف توتنهام اللاعب كريستيان ايركسن في الدقيقة 47، لريفع رصيد فريقه لــ 17 نقطة في المركز الثالث من ترتيب جدول البريميرليج بينما تجمد رصيد بورنموث عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.

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وفي إطار منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق بيرنلي مع نظيره وست هام يونايتد إيجابيا بهدف لكلًا منهما حيث أحرز وست هام الهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب ميشيل أنطونيو قبل أن يتعادل كريس وود لبيرنلي في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط المباراة ليصبح رصيد فريق وست هام 8 نقاط في المركز الرابع عشر بينما يرتفع رصيد فريق بيرنلي 13 نقطة في المركز السادس.

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التحرير

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