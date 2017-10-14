تشيلسي يسقط أمام كريستال بالاس في «البريميرليج»

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حقق كريستال بالاس الفوز الأول له هذا الموسم على حساب تشيلسي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف كريستال بالاس الأول عن طريق أزبيلكويتا مدافع تشيلسي الذي أحرز هدفًا فى مرماه فى الدقيقة 11، قبل أن يعادل زميله تيموي باكايوكو النتيجة ويحرز هدف التعادل لتشيلسي فى الدقيقة 18، وأضاف ولفريد زاها هدف التقدم من جديد لفريق كريستال بالاس فى الدقيقة 45، ليقود فريقه نحو تحقيق الفوز الأول لفريقه هذا الموسم.

ويتلك النتيجة يرفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة الـ3 فى المركز الأخير، ويتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الـ13 فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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وفى الجولة ذاتها، فاز فريق سوانزي سيتي على نظيره هيديرسفيلد تاون بهدفين دون رد، ليرفع رصيد إلى 8 نقاط فى المركز الـ13، بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد عند 9 نقاط بالمركز الـ11 بجدول الترتيب.