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بمشاركة رمضان.. السيتي يدهس ستوك بسباعية في البريميرليج

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بمشاركة رمضان.. السيتي يدهس ستوك بسباعية في البريميرليج بمشاركة رمضان.. السيتي يدهس ستوك بسباعية في البريميرليج

التحرير

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اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره ستوك سيتي بسبعة هداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف فريق مانشستر، جابرييل خيسوس هدفين في الدقيقة 17، 55، و رحيم سترلينج في الدقيقة 19 و دافيد سيلفا في الدقيقة 27 و فرناندينهو لويس روزا في الدقيقة 60، و ليروي سان في الدقيقة 62 واختتم برناردو سيلفا أهداف السيتي في الدقيقة 79.

بينما سجل لستوك سيتي اللاعب مامي بيرام ضيوف في الدقيقة 44 و كايل والكر هدف في مرماه عن طريق الخطأ.

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وشارك رمضان صبحي لاعب الوطني والمحترف ضمن صفوف ستوك سيتي في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق مانشستر سيتي لــ 22 نقطة في المركز الأول بينما يتجمد رصيد فريق ستوك عند 8 نقط في المركز الخامس عشر.

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التحرير

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