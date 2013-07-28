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مسؤول الإخوان بأسيوط يقدم العزاء في شهداء "رابعة" من المحافظة

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مسؤول الإخوان بأسيوط يقدم العزاء في شهداء "رابعة" من المحافظة مسؤول الإخوان بأسيوط يقدم العزاء في شهداء "رابعة" من المحافظة

كتب : محمود مالك السبت 27-07-2013 22:24

وجه الدكتور جلال عبدالصادق، مسئول المكتب الإداري لإخوان أسيوط، العزاء لكل شهداء رابعة العدوية ومن أسماهم بشهداء الدفاع عن الشريعة والشرعية.

وقدم التعازي لكل شهداء رابعة في كل مكان وخص بالذكر شهداء رابعة من محافظة أسيوط: محمد إسلام مصطفى النخيلي، سمير عبد الوهاب، حسن خضر، داعيا الله عز وجل أن يعافي الجرحى والمصابين.

واختتم عبدالصادق تصريحاته: نعاهد الله تبارك وتعالى أننا مرابطون ومعتصمون للدفاع عن حقنا الشرعي بكل سلمية وحضارية مع جموع الشعب المصري الأبية وحسبنا الله ونعم و الوكيل.

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