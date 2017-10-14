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المنوفية| عاطل ينتقم من قاتل والدته أثناء جلسة محاكمته

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مصراوي Masrawy

المنوفية| عاطل ينتقم من قاتل والدته أثناء جلسة محاكمته

06:39 م السبت 14 أكتوبر 2017

المنوفية| عاطل ينتقم من قاتل والدته أثناء جلسة محاكمته

مديرية امن المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أقدم عاطل، أثناء نظر قضية مقتل والدته أمام محكمة شبين الكوم اليوم السبت، على قتل والد المتهم ثأرًا.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم، بأن عاطلاً تعدى بالضرب بحجر على رأس "أحمد. ج. ن" ٥٧ سنة - مساعد شرطة بإدارة الترحيلات - ووالد المتهم بقتل والدة الأول، ما أصاب المجني عليه بنزيف داخلي أسفر عن مصرعه.

ووفق التحقيقات، تبين أنه أثناء حضور المجني عليه جلسة نظر القضية المتهم فيها نجله بقتل سيدة مسنة لسرقتها، تعدى عليه نجل القتيلة بحجر ما أدى إلى وفاته، وإصابة الرائد محمود بدوي ضابط شرطة بكسر في الساعد الأيمن..

ألقت وحدة مباحث شبين القبض على المتهم، وأحيل للعرض على النيابة.

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