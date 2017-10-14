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التحالف العربي ينقذ حياة الرئيس اليمني المخلوع

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مصراوي Masrawy

التحالف العربي ينقذ حياة الرئيس اليمني المخلوع

06:31 م السبت 14 أكتوبر 2017

التحالف العربي ينقذ حياة الرئيس اليمني المخلوع

علي عبدالله صالح

(مصراوى):

نشر موقع قناة "العربية" ، تقريرًا، اليوم السبت، يتحدث عن جهود المملكة العربية والتحالف العربي لإنقاذ حياة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.

ونقل التقرير عن مصدر يمني قوله إن التحالف العربي سمح بنقل فريق طبي روسي خاص إلى مطار صنعاء، لمتابعة حالته الصحية.

كما أشار التقرير إلى انقاذ المملكة حياة صالح، قبل 6 أعوام، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بتفجير جامع دار الرئاسة.

وبحسب التقرير، كشف مكتب الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، أمس الجمعة، عن إجرائه عملية جراحية ناجحة في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة.

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مصراوي Masrawy

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