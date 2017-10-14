السجن 7 سنوات للمتهمين بسرقة واختلاس 5 ملايين من سيارة نقل أموال بالمقطم

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور، بمعاقبة موظف وعاطلين بالسجن 7 سنوات بتهمة سرقة واختلاس 5 ملايين جنيه من سيارة نقل أموال بالمقطم.

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقى اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم، بورود بلاغ من "أحمد.م"، 30 سنة، قائد سيارة مصفحة وتابعة لإحدى شركات نقل الأموال، بأنه عقب قيامه باستلام مبلغ مالي قدره 5 ملايين و 800 ألف جنيه من مقر الشركة عمله بميدان النافورة، دائرة القسم لتوزيعها على ماكينات الصراف الآلي ATM بمنطقة مصر الجديدة، وبصحبته كلا من "مصطفى.ك"، فرد أمن بذات الشركة، و"محمد.س"، 35 سنة، فرد أمن، توقفوا بالسيارة قيادته أمام مقهى "أشرف" بمساكن الزلزال بمنطقة المقطم لاحتساء بعض المشروبات، فوجئوا بقيام أحد الأشخاص باستقلال السيارة والفرار بها وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه وطبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم مسلمة للثاني من جهة عمله.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من العثور على السيارة بحالتها بمنطقة الهضبة الوسطى، وبداخلها الطبنجة المستولى عليها ولم يتم العثور على المبلغ المالي المستولى عليه.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد.ا"، 38 سنة، سائق سابق بذات الشركة، وحاليًا مدير بشركة سياحة، و"سيد.ع"، 46 سنة، سائق بذات الشركة، و"هيثم.ع"، 36 سنة، منفذ برامج بالشركة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة ولعلمه بخط سير سيارات الشركة اختمرت في ذهنه سرقة إحداها والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني والذي تمكن من استخراج نسخة من مفاتيح تشغيل السيارة محل الواقعة وتسليمها له.

ويوم الواقعة قام الثاني بإخطار الأول والثالث بخروج السيارة من الشركة فتتبعاها، إلى أن توقف المجني عليهم بالسيارة الخاصة بالشركة محل الواقعة والجلوس على أحد المقاهي وتمكن من الاستيلاء عليها بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتخلي عنها بمكان العثور، عقب نقل ما بداخلها من أموال إلى سيارة الثالث ولاذوا بالفرار. وأيد المتهمان الثاني والثالث ما جاء بأقوال الأول، وأرشدا عن مكان الأموال وتم ضبط مبلغ مالي 4 مليون , 988 ألف، 450 جنيه بمسكن المتهم الثاني، وأنهم أنفقوا باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية