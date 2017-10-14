أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

السجن 7 سنوات للمتهمين بسرقة واختلاس 5 ملايين من سيارة نقل أموال بالمقطم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السجن 7 سنوات للمتهمين بسرقة واختلاس 5 ملايين من سيارة نقل أموال بالمقطم

05:59 م السبت 14 أكتوبر 2017

السجن 7 سنوات للمتهمين بسرقة واختلاس 5 ملايين من سيارة نقل أموال بالمقطم

محكمة

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور، بمعاقبة موظف وعاطلين بالسجن 7 سنوات بتهمة سرقة واختلاس 5 ملايين جنيه من سيارة نقل أموال بالمقطم.

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقى اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم، بورود بلاغ من "أحمد.م"، 30 سنة، قائد سيارة مصفحة وتابعة لإحدى شركات نقل الأموال، بأنه عقب قيامه باستلام مبلغ مالي قدره 5 ملايين و 800 ألف جنيه من مقر الشركة عمله بميدان النافورة، دائرة القسم لتوزيعها على ماكينات الصراف الآلي ATM بمنطقة الجديدة، وبصحبته كلا من "مصطفى.ك"، فرد أمن بذات الشركة، و"محمد.س"، 35 سنة، فرد أمن، توقفوا بالسيارة قيادته أمام مقهى "أشرف" بمساكن الزلزال بمنطقة المقطم لاحتساء بعض المشروبات، فوجئوا بقيام أحد الأشخاص باستقلال السيارة والفرار بها وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه وطبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم مسلمة للثاني من جهة عمله.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من العثور على السيارة بحالتها بمنطقة الهضبة الوسطى، وبداخلها الطبنجة المستولى عليها ولم يتم العثور على المبلغ المالي المستولى عليه.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد.ا"، 38 سنة، سائق سابق بذات الشركة، وحاليًا مدير بشركة سياحة، و"سيد.ع"، 46 سنة، سائق بذات الشركة، و"هيثم.ع"، 36 سنة، منفذ برامج بالشركة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة ولعلمه بخط سير سيارات الشركة اختمرت في ذهنه سرقة إحداها والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني والذي تمكن من استخراج نسخة من مفاتيح تشغيل السيارة محل الواقعة وتسليمها له.

ويوم الواقعة قام الثاني بإخطار الأول والثالث بخروج السيارة من الشركة فتتبعاها، إلى أن توقف المجني عليهم بالسيارة الخاصة بالشركة محل الواقعة والجلوس على أحد المقاهي وتمكن من الاستيلاء عليها بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتخلي عنها بمكان العثور، عقب نقل ما بداخلها من أموال إلى سيارة الثالث ولاذوا بالفرار. وأيد المتهمان الثاني والثالث ما جاء بأقوال الأول، وأرشدا عن مكان الأموال وتم ضبط مبلغ مالي 4 مليون , 988 ألف، 450 جنيه بمسكن المتهم الثاني، وأنهم أنفقوا باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة" لـ 18 نوفمبر

    أخبار

  • بالصور - السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقضية "خلية الزيتون الإرهابية"

    أخبار

  • اليوم.. الحكم على متهم بـ"خلية الزيتون الإرهابية"

    أخبار

  • اليوم.. محاكمة 9 متهمين بقضية "التلاعب بالبورصة"

    أخبار

إعلان

01b9cd9d3a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة