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سوريا تدين دخول الجيش التركي إلى إدلب وتعتبره عدواناً

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مصراوي Masrawy

سوريا تدين دخول الجيش التركي إلى إدلب وتعتبره عدواناً

05:50 م السبت 14 أكتوبر 2017

سوريا تدين دخول الجيش التركي إلى إدلب وتعتبره عدواناً

الجيش التركي في محافظة إدلب

دمشق - (د ب أ)

أدانت السورية اليوم السبت دخول الجيش التركي الأراضي السورية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا واعتبرته عدواناً سافراً .

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إن " الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات توغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب والذي يشكل عدوانا سافرا على سيادة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية".

وأضاف المصدر الذي نقلت تصريحه وكالة الأنباء السورية (سانا) أن " هذا العدوان التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية أستانا بل يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنها.. وعلى النظام التركي التقيد بما تم الاتفاق عليه في أستانا ".

وأكد المصدر أن "الجمهورية العربية السورية تطالب بخروج القوات التركية من الأراضي السورية فورا ومن دون أي شروط وتؤكد أن هذا التوغل عدوان صارخ لن يستطيع النظام التركي تبريره أو تسويغه بأي شكل كان ".

ودخلت وحدات من الجيش التركي إلى الأراضي السورية أول أمس الخميس من معبر كفرلوسين في ريف إدلب وبعد اتفاق مع هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي وانتشرت القوات التركية في منطقة دارة عزة في ريف حلب الغربي المحاذية لمناطق عفرين التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي.

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