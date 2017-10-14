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البابا تواضروس يبحث أوضاع إيبارشية ميلانو بعد وفاة مطرانها

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مصراوي Masrawy

البابا تواضروس يبحث أوضاع إيبارشية ميلانو بعد وفاة مطرانها

06:21 م السبت 14 أكتوبر 2017

البابا تواضروس يبحث أوضاع إيبارشية ميلانو بعد وفاة مطرانها

البابا تواضروس

برلين - أ ش أ:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت فى غرفته بمستشفى بألمانيا، اثنين من رهبان دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو بإيطاليا، هما القمص أنطونيو والقمص جيوفاني؛ لمناقشة تدبير إيبارشية ميلانو وتوابعها بعد وفاة مطرانها نيافة الأنبا كيرلس.

وتأتي زيارة البابا تواضروس الحالية لألمانيا بهدف المشاركة في اجتماعات بطاركة وأساقفة كنائس الشرق الأوسط ولتدشين بعض الكنائس القبطية هناك.

ويجري البابا تواضروس حالياً بعض الفحوصات الطبية بسبب آلام الظهر التي يعاني منها منذ عدة سنوات.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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