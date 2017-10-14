المتهم بقتل "كاهن المرج" يصرخ في السجن: "أنا عايز طيارة و100 مليون جنيه"

شيماء مصطفى

كشف مصدر أمني مسؤول أنه تم تعيين عناصر من الشرطة السرية بمحيط منزل المتهم بقتل كاهن المرج القمص سمعان شحاته، لملاحظة الحالة الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم فرض كردون أمني بالمنطقة، أثناء قيام المتهم بتمثيل جريمته، مساء أمس.

وقُتل القمص سمعان شحاتة، 45 سنة، كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بالفشن، أثناء سيره بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج، صباح الخميس، على يد شاب يدعى "أحمد س.".

وأوضح المصدر الأمني، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، أن المتهم "أحمد س."، والذي تم ترحيله إلى أحد السجون العمومية، مثَل جريمته أمام فريق من النيابة العامة تحت إشراف المحامي العام الأول للنيابة شرق القاهرة، وكذلك فريق من الأدلة الجنائية.

وأشار المصدر إلى تعدي المتهم على جميع القوات وفريق النيابة بالسب والقذف أثناء تمثيل جريمته.

ونقل المصدر الأمني أن المتهم ظل يردد كلمات وعبارات غير مرتبه عقب عودته إلى مقر احتجازه قائلاً: "أنا مأمور في كل تصرفاتي.. أنا جالي الوحي.. أنا عايز 100 مليون جنيه وطياره وهسافر فرنسا".

وأمام جهات التحقيق قال المتهم، الخميس: "إنه لم يبيت النية لقتله، وأنه كان ينتظر الفرصة ليتشاجر مع آخرين".

وأضاف المتهم، أثناء استجوابه، أنه عدل عن التشاجر مع أصحاب محل عصير مجاور لمنزله، عندما رأى القس يمر من أمامه فانقض عليه، قائلاً: "جالي هاجس من الله إني اقتله وحسيت إني بعمل خير".

وأشار المتهم إلى أنه كان يمسك بـ "السنجة"، استعدادًا للتشاجر مع أصحاب محل عصير كان يعمل به منذ فترة، وكان ينتظر مرورهم داخل نفق يصل بين مؤسسة الزكاة وحوض داوود أسفل الطريق الدائري.

وأضاف المتهم، أمام رجال المباحث والأمن العام والوطني، أنه انقض على المجني عليه فور رؤيته، وضربه فوق رأسه بالسلاح، وطارده حتى دخل مخزن شركة السلام للحديد والصلب وطعنه، حسب مصدر أمني مسؤول مطلع على سير التحقيقات.

وأشار المتهم إلى أنه قتل القس متعمدًا لأنه "يريد التخلص من الكفره"، حسب تعبيره.

وكشفت التحريات أن المتهم مدمن، ويتعاطى أقراص الترامادول، وأنه اعتاد التعدي على جيرانه تحت تأثير المخدر، كما أنه يعاني من اضطرابات نفسية بشكل دائم، وسبق أن أشعل النيران في أسرته وسرق شقيقته، وتحرر محضر ضده حمل رقم 23252 جنح المرج لسنة 2017.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يتعدى على بعض جيرانه الأقباط، ويرشقهم بالحجارة، كما أنه ادعى النبوة منذ فترة.

وبعد انتهاء النيابة من جمع الأدلة والاستماع لأقوال الشهود، حققت مع المتهم واصطحبته لتمثيل الواقعة بمحل الحادث، وحرزت السلاح الأبيض "ساطور" المستخدم في الحادث، وأرسلته للمعمل الجنائي.

وعقب انتهاء التحقيق أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة القتل العمد.

وأكد مصدر أمني أن أسرة المتهم غير متواجدة بالمنزل لدواعٍ أمنية، ومازالت التحقيقات جارية حتى الآن.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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