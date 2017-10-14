أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

المتهم بقتل "كاهن المرج" يصرخ في السجن: "أنا عايز طيارة و100 مليون جنيه"

Google+ Print
المتهم بقتل "كاهن المرج" يصرخ في السجن: "أنا عايز طيارة و100 مليون جنيه" المتهم بقتل "كاهن المرج" يصرخ في السجن: "أنا عايز طيارة و100 مليون جنيه"

كشف مصدر أمني مسؤول أنه تم تعيين عناصر من الشرطة السرية بمحيط منزل المتهم بقتل كاهن المرج القمص سمعان شحاته، لملاحظة الحالة الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم فرض كردون أمني بالمنطقة، أثناء قيام المتهم بتمثيل جريمته، مساء أمس.

وقُتل القمص سمعان شحاتة، 45 سنة، كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بالفشن، أثناء سيره بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج، صباح الخميس، على يد شاب يدعى "أحمد س.".

وأوضح المصدر الأمني، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، أن المتهم "أحمد س."، والذي تم ترحيله إلى أحد السجون العمومية، مثَل جريمته أمام فريق من النيابة العامة تحت إشراف المحامي العام الأول للنيابة شرق القاهرة، وكذلك فريق من الأدلة الجنائية.

وأشار المصدر إلى تعدي المتهم على جميع القوات وفريق النيابة بالسب والقذف أثناء تمثيل جريمته.

ونقل المصدر الأمني أن المتهم ظل يردد كلمات وعبارات غير مرتبه عقب عودته إلى مقر احتجازه قائلاً: "أنا مأمور في كل تصرفاتي.. أنا جالي الوحي.. أنا عايز 100 مليون جنيه وطياره وهسافر فرنسا".

وأمام جهات التحقيق قال المتهم، الخميس: "إنه لم يبيت النية لقتله، وأنه كان ينتظر الفرصة ليتشاجر مع آخرين".

وأضاف المتهم، أثناء استجوابه، أنه عدل عن التشاجر مع أصحاب محل عصير مجاور لمنزله، عندما رأى القس يمر من أمامه فانقض عليه، قائلاً: "جالي هاجس من الله إني اقتله وحسيت إني بعمل خير".

وأشار المتهم إلى أنه كان يمسك بـ "السنجة"، استعدادًا للتشاجر مع أصحاب محل عصير كان يعمل به منذ فترة، وكان ينتظر مرورهم داخل نفق يصل بين مؤسسة الزكاة وحوض داوود أسفل الطريق الدائري.

وأضاف المتهم، أمام رجال المباحث والأمن العام والوطني، أنه انقض على المجني عليه فور رؤيته، وضربه فوق رأسه بالسلاح، وطارده حتى دخل مخزن شركة السلام للحديد والصلب وطعنه، حسب مصدر أمني مسؤول مطلع على سير التحقيقات.

وأشار المتهم إلى أنه قتل القس متعمدًا لأنه "يريد التخلص من الكفره"، حسب تعبيره.

وكشفت التحريات أن المتهم مدمن، ويتعاطى أقراص الترامادول، وأنه اعتاد التعدي على جيرانه تحت تأثير المخدر، كما أنه يعاني من اضطرابات نفسية بشكل دائم، وسبق أن أشعل النيران في أسرته وسرق شقيقته، وتحرر محضر ضده حمل رقم 23252 جنح المرج لسنة 2017.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يتعدى على بعض جيرانه الأقباط، ويرشقهم بالحجارة، كما أنه ادعى النبوة منذ فترة.

وبعد انتهاء النيابة من جمع الأدلة والاستماع لأقوال الشهود، حققت مع المتهم واصطحبته لتمثيل الواقعة بمحل الحادث، وحرزت السلاح الأبيض "ساطور" المستخدم في الحادث، وأرسلته للمعمل الجنائي.

وعقب انتهاء التحقيق أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة القتل العمد.

وأكد مصدر أمني أن أسرة المتهم غير متواجدة بالمنزل لدواعٍ أمنية، ومازالت التحقيقات جارية حتى الآن.

 

 

المصدر : مصراوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع