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مقتل 20 على الأقل جراء هجوم انتحاري في الصومال

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مصراوي Masrawy

مقتل 20 على الأقل جراء هجوم انتحاري في الصومال

05:39 م السبت 14 أكتوبر 2017

مقتل 20 على الأقل جراء هجوم انتحاري في الصومال

ارشيفية

مقديشو - (د ب أ)

قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب نحو 40 آخرون اليوم السبت عندما فجر انتحاري سيارة عند مفترق طرق مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ضابط الشرطة محمد ضاهر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن معظم القتلى مدنيون.

وتضررت الكثير من واجهات المحلات في تلك المنطقة جراء التفجير، ووصلت فرق طبية وسيارات إسعاف إلى موقع الانفجار لمساعدة الضحايا.

ولم يتضح بعد الهدف من وراء الهجوم، وإن كان فندق "سفاري" القريب يشتهر بتردد الصوماليين العائدين من الخارج عليه فضلا عن موظفين بالحكومة وصحفيين. وفي الغالب تقوم قوات الأمن بتوقيف وتفتيش السيارات عند نقطة تقاطع الطرق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة "الشباب" المتطرفة تشن هجمات بشكل متكرر داخل ذلك البلد المضطرب.

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