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رئيس الأوليمبى يعتذر للأعضاء بسبب «عضة كلب»

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رئيس الأوليمبى يعتذر للأعضاء بسبب «عضة كلب» رئيس الأوليمبى يعتذر للأعضاء بسبب «عضة كلب»

التحرير

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وجه طارق السيد رئيس مجلس إدارة النادى الأوليمبى اعتذارًا رسميًا على صفحة النادى للأعضاء بسبب دخول أحد الكلاب الضالة للنادى وعقره لأحد الأطفال مما استلزم إجراء جراحة للطفل بعد أن تسببت عضة الكلب فى تهتك مجرى البول. 

وأكد رئيس الأوليمبى فى تصريحات خاصة لـ«لتحرير» أنه سيحول أفراد الأمن في الفترة المسائية التى كانت متواجدة أثناء الحادثة للتحقيق و لن يتهاون مع المتسبب فى الواقعة.

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 كان أعضاء النادى قد فؤجوا بوجود كلب بحديقة النادى ومهاجمته لأحد الأطفال وسط حراسة من أمن النادى الذى لم يتدخل لإبعاد الكلب عن الطفل، وهو الأمر الذي أثار فزع وغضب الأعضاء الذين تسآلوا كيف دخل هذا الكلب إلى مقر النادي وتخطى البوابات في وجود الأمن؟.

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التحرير

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