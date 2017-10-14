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«هوريك».. وليد سليمان يكشف لـ«التحرير» ما لم ترصده الكاميرا في أزمة لاعب الاتحاد

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«هوريك».. وليد سليمان يكشف لـ«التحرير» ما لم ترصده الكاميرا في أزمة لاعب الاتحاد «هوريك».. وليد سليمان يكشف لـ«التحرير» ما لم ترصده الكاميرا في أزمة لاعب الاتحاد

التحرير

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قال وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه مندهش من الانتقادات التي توجه له منذ مباراة الاتحاد السكندري، واتهامه أنه تعمد إيذاء هشام شحاتة لاعب زعيم الثغر.

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه لم يكن يقصد إيذاء هشام شحاتة، لأنه لم يكن يراه من الأساس حتى يضربه، مشيرًا إلى أنه لا يريد إيذاء أي لاعب.

وتابع لاعب الأهلي: "لا أريد أن أدخل في أزمة اللاعب واتهامه بالكذب، ولكن هو يدعي أنه غير متذكر ما حدث ولكنه شرح كل ما حدث خلال المباراة، وطبيب الاتحاد يقول إن اللاعب يعاني مش شرخ".

وواصل: "من يفهم في لعب الكرة، لن يتحدث في مثل هذا الكلام، سبقت هشام في كرة مشتركة وهو قفز بعدي واصطدم بكوعي".

وكشف سليمان تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين لاعب الاتحاد عقب الاصطدام، قائلًا: "بعد نزول هشام مرة أخرى للملعب جاء وقال لي انت قاصد تضربني بالكوع؟".

واستكمل:" قلت له يا بني والله ما أقصد أضربك بالكوع.. هضربك ليه؟.. لكنه رد علي وقال لا أنت قاصد وأنا بقى هوريك".

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وتابع سليمان: "قلت له والله يا حبيبي اللي أنت عاوز تعمله أعمله".

وتساءل لاعب الأهلي: "كيف يعاني لاعب من ارتجاج أو شرخ في الجمجة وظل في أرض المباراة لمدة 15 دقيقة؟.. كيف ظل اللاعب يهاجم من ناحية ويتحرك بمنتهى الوعي؟.. لو هو عنده ارتجاج مش هيعرف مرمى فريقه من مرمى المنافس".

وأضاف: "هو نفذ ما قاله لي وظل يراقبني حتى استلمت الكرة وتدخل بشكل عنيف على قدمي، وتلقى البطاقة الحمراء وخرج دون أي حديث".

وأتم: "لا أريد أن أتحدث في هذه الواقعة كثيرًا الكل يتحدث معي لكي أرد ولكن في الوقت الحالي كان يجب أن أرد في هذا الأمر".

كان وليد سليمان قد تعرض لتدخل عنيف من جانب هشام شحاتة لاعب الاتحاد السكندري أدى لإصابته بكدمة في أنكل القدم خلال مباراة الفريقين معًا مساء الخميس والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد أحرزهما جونيور أجاي وحسين السيد.

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التحرير

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