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البدري يدرس الدفع بـ«3» عناصر جديدة أمام الرجاء

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البدري يدرس الدفع بـ«3» عناصر جديدة أمام الرجاء البدري يدرس الدفع بـ«3» عناصر جديدة أمام الرجاء

التحرير

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يدرس حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على عدد من العناصر الجديدة وذلك خلال لقاء الرجاء المقبل.

ويواجه الأهلي نظيره الرجاء، بعد غدًا الإثنين، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويفكر المدير الفني الدفع بعدد من العناصر الجديدة والتي لم تشارك في لقاء الاتحاد السكندري، حيث دخل باكاماني ماهلامبي في حسابات البدري للمرة الأولى منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

فيما زادت فرص مشاركة أحمد الشيخ أساسيًا في لقاء الرجاء وذلك من أجل تجهيز اللاعب لمواجهة النجم الساحلي المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما ظهر خلال التدريبات أن الجهاز الفني يدرس الدفع بكريم نيدفيد في تشكيل الفريق في مركز صانع الألعاب من أجل تجهيزه لمواجهة النجم الساحلي خاصة في ظل الشكوك حول لحاق عبدالله السعيد بالمباراة حيث يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.

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يذكر أن الأهلي خسر في مباراة الذهاب والتي أقيمت علي ملعب "سوسة" بهدفين مقابل هدف، ويحتاج المارد الأحمر الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين أو أكثر، من أجل استكمال مشواره لتحقيق اللقب التاسع. 

وأرسلت وزارة الداخلية خطابا رسميا إلى النادي الأهلي، تخطره بموافقتها على حضور 50 ألف مشجع للمباراة التي تقام على برج العرب بالأسكندرية.

وكان الأهلي قد طلب من الجهات الأمنية حضور 60 ألف مشجع للمباراة، نظرا لأهمية المباراة وحاجة الفريق لدعم جماهيره من أجل تخطي النجم والصعود للمباراة النهائية.

 

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التحرير

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