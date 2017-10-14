إصابة 20 تلميذا بـ«الجديري المائي» في الدقهلية

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أصيب 20 تلميذا بمرض الجديري المائي في ثلاث مدارس تابعة لإدارة منية النصر التعليمية في محافظة الدقهلية.

من جانبها أوضحت مديرية التربية والتعليم في بيان لها اليوم السبت أن أعراض مرض الجديري المائي ظهرت على 20 تلميذا بمدارس محمد علي الجندي بميت تمامة، ومحمد حلمي البسيوني الابتدائية بالرياض، وعلي مبارك الابتدائية بقرية كفر علام.

وأضاف البيان أنه تم نقل التلاميذ المصابين إلى مستشفى منية النصر للفحص والعلاج، فيما أرسلت الإدارة الصحية أطباء إلى المدارس لفحص الطلاب المصابين ومنحهم إجازة 15 يومًا.

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بدوره، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مرض الجديري المائي من الأمراض التي تنتشر في فصل الشتاء ومازال حتى الآن في الحدود الآمنة بالمحافظة، مضيفًا أنه يجب على المدرسين الحرص على فتح الشبابيك في الفصول باستمرار وعزل أي طالب تظهر عليه أي أعراض مرضية لمنع انتشار المرض بين الطلاب.

ولفت إلى أن الطلاب المصابين يتم عزلهم عن باقي التلاميذ ومنحهم إجازة لمدة أسبوعين مع إعطائهم الأدوية اللازمة لمنع انتشار المرض بالمدارس، مضيفا أن هناك حالات تظهر يوميًا، والكثير منها يتم شفاؤه بسبب ضوابط الوقاية والعلاج الفوري، مشيرًا إلى أن إرتفاع كثافة الفصول وسوء التهوية أحد الأسباب الرئيسية لظهور المرض.