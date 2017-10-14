مشيرة خطاب للمصريين بعد خسارة اليونسكو: خضنا المعركة بشرف

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توجهت السفيرة مشيرة خطاب، اليوم السبت، بالشكر للشعب المصري، الذي دعمها خلال خوضها المنافسة على منصب مدير عام منظمة اليونسكو، وأعربت في رسالة لها عن العرفان إلى الدولة المصرية بمؤسساتها العريقة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد مساندتها فى هذه المنافسة التي خضناها بشرف - كما ذكرت- وبتقاليد الدولة المصرية العريقة لخدمة الإنسانية جمعاء.

وفيما يلى نص رسالة مشيرة خطاب:

وطني لو شغلت بالخلد عنه .. نازعتني إليه في الخلد نفسي

حينما سعيت لشرف المنافسة على رئاسة اليونسكو، لم أكن أعلم أنني بصدد رحلة عظيمة إلى قلوب المصريين، غمروني خلالها بالحب، منحوني شرف أن أكون مفردة في دعواتهم، وجملة في حديثهم عن الانتماء، واسما مصحوبا بكلمة مصر.

أتوجه بخالص العرفان لكل يد ابتهلت بالدعاء، وكل عين لمعت بالحب، وكل كادح اقتطع من يومه لحظات لدعمي بروح العطف، وكل شيخ وشاب، فتى وفتاة من أبناء وطني العظيم، تمتمت شفاههم بالدعاء، ورسمت أناملهم باقات من العرفان أعلقها الآن على جدران قلبي.

في شهر النصر؛ أعود فائزة بحبكم وهو أغلى الأمانى، ويعوضني عن موقع سعيت إليه لإيماني بغايات نبيلة يجب أن تلمسها الشعوب.

لايعرف الفضل لأهل الفضل، أتوجه بالعرفان إلى الدولة المصرية العظيمة بمؤسساتها العريقة، عرفانا برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لاسم مصر الذي حملته أمانة في هذه المنافسة التي خضناها بشرف وبتقاليد الدولة المصرية العريقة لخدمة الإنسانية جمعاء.

وتقديرا لجهود رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل الذي لم يدخر جهدًا في رعاية الحملة، اتصالا وتواصلا بجهد مشكور ومقدر للسيد سامح شكري وزير الخارجية الذي توفر بإخلاص على قيادة الحملة بتقاليد الدبلوماسية المصرية العريقة، مستثمرا العلاقات مصر الدولية المعتبرة.

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وتابعت: " أدين للشعب المصري رئيسا وحكومة وشعبا وومنظمات أهلية، كانت داعمة بواجب وطنىي يطوق عنقي جميلا، و ما أروع شموخ هذا الشعب في اللحظات الصعبة، تصدوا بالفكر والدعم والمشورة الخالصة، تكفيني دعواتكم ولا أنسى فضلكم ودعمكم.

وإذا كان من مهام اليونسكو الحفاظ على ذاكرة الشعوب؛ وتراثها وصيانة معالم حضاراتها؛ فإننى وأنا خارج اليونسكو العالمية، أمد يدى برؤيتى وآمالى وطموحات شعبى العظيم لمساندة هذه الغايات النبيلة؛ كابنة لحضارة عريقة تملك رصيدا هائلا من التسامح والسلام والرقى، لقد وقف 90 مليون مصرى خلفى فى هذه الرحلة، يؤكدون الإيمان العميق بمبادئ اليونسكو من احترام قيم الثقافة وأهمية التعليم وحقوق الإنسان ، وليس بغريب على شعب علم العالم الحضارة.

وإن كانت هذه المعركة انتهت على المستوى الرسمى، فإنها لم تنته على المستوى الشعبى، إنها معركتنا من أجل عدم التمييز أو الإقصاء بسبب الجنس أو الدين، الاستنارة واحترام الاختلاف والتواصل مع الآخر وإثراء التنوع الثقافى والتعددية، إنها معركة استعادة روح مصر السمحة وعقلها المستنير وأياديها الممتدة دوما بالحب والحوار مع البشر جميعا.

أعود من رحلتى مفعمة بالمحبة، تعلمت من التجربة حروفا جديدة من أبجدية الإنسانية، أتوق لزراعتها فى أرض وطنى حبيبى الوطن الأكبر .. تحيا مصر.