إزالة مسجد لتوسيع مزلقان سكك حديدية في الدقهلية

التحرير

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قرر محمد الشيوي رئيس مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية تعيين عسكري مرور بصفة دائمة على مزلقان السكك الحديديدة بقرية دنجواي بعد تكرار الحوادث عليه.

ووقع حادث تصادم اليوم السبت بين قطار «دمياط - المنصورة» وسيارة ربع نقل كانت تعبر مزلقان السكك الحديدية الموجود بقرية دنجواي.

وقال الشيوي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، مضيفا: «ما وقع اليوم على مزلقان قرية دنجواي ليس حادثا بالمعنى المفهوم لأنه لم يعطل حركة القطارات».

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وأوضح رئيس مدينة شربين أن عامل المزلقان قام بفتح الحواجز الحديدية قبل اكتمال مرور القطار، وتحركت إحدى السيارات "ربع نقل" فاصدمت مقدمتها نقل بإحدى عربات القطار.

وتابع الشيوي: «بعد حادث اليوم تم اتخاذ قرار بوجود عسكري مرور بصفة دائمة على المزلقان لتنظيم حركة مرور السيارات، منعا لأي حوادث في المستقبل، كما تم اتخاذ قرار بإزالة المسجد الموجود بجوار المزلقان لتوسعة الطريق وعمل بوابات، إلكترونية».

يذكر أن المزلقان عادة ما يشهد تسابقا بين السيارات للمرور في نفس وقت عبور القطارات.