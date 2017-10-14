أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إزالة مسجد لتوسيع مزلقان سكك حديدية في الدقهلية

Google+ Print
إزالة مسجد لتوسيع مزلقان سكك حديدية في الدقهلية إزالة مسجد لتوسيع مزلقان سكك حديدية في الدقهلية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 

قرر محمد الشيوي رئيس مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية تعيين عسكري مرور بصفة دائمة على مزلقان السكك الحديديدة بقرية دنجواي بعد تكرار الحوادث عليه.

ووقع حادث تصادم اليوم السبت بين قطار «دمياط - المنصورة» وسيارة ربع نقل كانت تعبر مزلقان السكك الحديدية الموجود بقرية دنجواي.

وقال الشيوي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، مضيفا: «ما وقع اليوم على مزلقان قرية دنجواي ليس حادثا بالمعنى المفهوم لأنه لم يعطل حركة القطارات».

شاهد أيضا

وأوضح رئيس مدينة شربين أن عامل المزلقان قام بفتح الحواجز الحديدية قبل اكتمال مرور القطار، وتحركت إحدى السيارات "ربع نقل" فاصدمت مقدمتها نقل بإحدى عربات القطار.

وتابع الشيوي: «بعد حادث اليوم تم اتخاذ قرار بوجود عسكري مرور بصفة دائمة على المزلقان لتنظيم حركة مرور السيارات، منعا لأي في المستقبل، كما تم اتخاذ قرار بإزالة المسجد الموجود بجوار المزلقان لتوسعة الطريق وعمل بوابات، إلكترونية».

يذكر أن المزلقان عادة ما يشهد تسابقا بين السيارات للمرور في نفس وقت عبور القطارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير