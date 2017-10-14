عجوز تطالب محافظ بورسعيد بزيارة منزلها (صور)

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لبى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، دعوة سيدة عجوز لزيارة منزلها بمنطقة الطاقة الشمسية.

وكان محافظ بورسعيد قد لاحظ أثناء جولته بمنطقة الطاقة الشمسية في حي الزهور، اليوم السبت، سيدة تبكي وتنادي عليه فتوجه إليها، وطالبته بزيارة منزلها ورؤية مستوى أسرتها المعيشي على الطبيعة والاستماع لشكواها.

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من جانبه، قرر المحافظ تعيين أحد أبناء السيدة ضمن نسبة الـ5% لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتكليف الأجهزة المعنية ببحث موقف ابنها المتقدم بمشروع الإسكان الاجتماع.

كما وافق الغضبان على تحمل المحافظة علاج إحدى الحالات القاطنة بنفس العقار وتقديم كافة أنواع الرعاية لها.