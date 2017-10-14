وزير الصناعة: نعد دراسة متكاملة للمرحلة الثانية من «مجمع مرغم»

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن المرحلة الثانية لتوسعات مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية سيتم إقامتها على مساحة 52 فدانا، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تلك المرحلة قبل نهاية العام الحالي.

وأكد وزير التجارة والصناعة، في تصريحات صحفية على هامش زيارته للإسكندرية اليوم السبت، أن مجمع مرغم يمثل نموذجا علميا وتطبيقيا متكاملا كحضانة صناعية عصرية للجيل الجديد، لافتا إلى أنه يمكن دعم المشروعات الصغيرة المتخصصة وإعداد وتأهيل شباب المستثمرين.

وأوضح قابيل أن وزارة الصناعة تعد دراسة متكاملة حاليا بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية للانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع التى ستسهم في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، بإدخال الشركات المتوسطة والكبيرة والتي ستدعم المنشآت الصغيرة الموجودة بالمرحلة الأولى.

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ونوه إلى تقديم الوزارة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمجمع تلبية لاحتياجات كافة الوحدات الصناعية، مشددا على دعم مشروعات القيمة المضافة الواعدة وإعلاء شأن المنتج المحلى ورفع شعار «صنع في مصر».

ولفت الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المجمع تبلغ مساحته 25 فدانا سيتم من خلالها طرح 4 أفدنة ضمن المرحلة الأولى للمجمع سيتم تخصيصها للصناعات الخدمية المرتبطة بصناعة البلاستيك بهدف توفير الخامات اللازمة لتشغيل الوحدات الصناعية داخل مجمع البلاستيك.



وأعلن قابيل عن قرب الانتهاء من إنشاء مركز خدمات تطوير الأعمال داخل مجمع البلاستيك، خلال شهر فبراير المقبل، مردفا بأن المركز يستهدف تقديم خدمات الاستشارات المالية والقانونية والتسويقية للمستثمرين.

يذكر أن وزير التجارة والصناعة افتتح 4 مصانع لإنتاج أدوات المائدة والإطارات والصابون وحفاضات الأطفال اليوم خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية.