عاجل| ابن سيدة العزبة الغربية المذبوحة يقتل والد القاتل داخل محكمة شبين الكوم ويصيب ضابط أخر.. وسط ذهول وصدمة المواطنين

شيماء مصطفى

بعد قرابة الشهرين على ذبح والدته، على يد سائق توك توك، بعد توصيلها لمنزلها، وسرقة الأموال التي كانت بحوزتها، في الواقعة التي هزت المنوفية آنذاك، قُتل والد قاتل سيدة العزبة الغربية “ص.س.ش”، صاحبة الـ44 عاماً، أثناء مأمورية له داخل محكمة شبين الكوم.

جدير بالذكر أن والد القاتل، الذي لقى مصرعه اليوم، ضحيةً للثأر، يعمل مساعد شرطة في إدارة الترحيلات، ووقع الحادث حينما هاجم ابن سيدة العزبة الغربية المقتولة، وقام بإلقاء الحجارة عليه، وعلى طاقم الحراسة بمحكمة شبين الكوم، وأدت إلى وفاة مساعد الشرطة، وإصابة ضابط شرطة أخر، وتم نقل الجثمان لمستشفى شبين الكوم الجامعي، وأرجع سبب الوفاة، لتجمع دموي في الجسم .

ترجع أحداث الواقعة الأولى، بعد ضبط المتهم، نجل ضحية اليوم، بعد قتله لسيدة بعد توصيلها لمنزلها، وتم القبض عليه وبحوزته قيراط (حلق) ذهبي خاص بالمجنى عليها، كان قد خلع أذنها به.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads