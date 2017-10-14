٣ خلطات طبيعية لشد الصدر المترهل أهمها الحلبة المطحونة

شيماء مصطفى

الصدر المترهل إحدى المشاكل الجمالية التي تواجه السيدات، فجميع السيدات يرغبن فى صدر مشدود، ولكن تتعدد الأسباب التي تجعل الصدر مترهل، وتقوم السيدات بعمل التجارب المختلفة لكن بدون فائدة، ونظرا لأهمية هذه المشكلة سنضع لكي الحل الأمثل.

الطرق الطبيعية للحصول علي صدر مشدود:

أولا: الحلبة :

ربع كوب من الحلبة المطحونة

ماء

الطريقة

‏١-يتم عجن الحلبة بالماء، حتى تحصلي على عجينة سميكة .

‏٢-دلكي الثديين برفق، ثم تترك الحلبة عشرة دقائق .

‏٣-اشطفي الثديين بماء دافئ، وكرري هذه الخلطة من مره إلي مرتان في الأسبوع، وسوف تحصلين علي نتيجة رائعة في شد الصدر المترهل.

ثانيا :زيت الزيتون:

يتم تدليك الثديين بزيت الزيتون بحركات دائرية لمدة ربع ساعة، وسوف تعمل هذه الطريقة علي تدفق الدم بالثديين، وتنشيط خلايا الثديين، مما يساعد بشكل كبير في القضاء علي ترهل الثديين وشدهما.

ثالثا: الخيار وصفار البيض :

‏١-يهرس الخيار جيدا في الخلاط، ويضاف له صفار بيضة.

‏٢-تضاف ملعقة من الزبد، ويمزج الخليط، إلي أن يصير ذات قوام كريمي.

٣-ضعي الخلطة علي الثديين برفق، وتترك لنصف ساعة تقريبا، ثم تشطف بماء بارد وتكرر هذه الخلطة مرة في الأسبوع للحصول ع نتيجة أفضل للشد.

المصدر : مصر فايف