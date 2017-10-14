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هنري: أحب مشاهدة صلاح.. وهذا ما ينقصه ليصبح مثل كوتينيو

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هنري: أحب مشاهدة صلاح.. وهذا ما ينقصه ليصبح مثل كوتينيو هنري: أحب مشاهدة صلاح.. وهذا ما ينقصه ليصبح مثل كوتينيو

التحرير

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أثنى الأسطورة الفرنسية تييري هنري، على محمد صلاح، نجم الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه لاعب مميز وسيكون من أهم اللاعبين للريدز.

وأضاف «هنري»، في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن صلاح قادر على التطور وسيصبح لاعبًا قاتلًا في جعبة ليفربول، هو ذلك الذي يسعى إليه، معلقًا: «لا أعتقد أنه يركز في الرد على جوزيه مورينيو مدربه السابق في تشيلسي كما يردد البعض».

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وتابع، «أحب مشاهدة صلاح، لأن طريقة لعبه لم تعد موجودة كثيرًا، صلاح يحتاج فقط لمزيد من الدقة في الفرص التي تسنح له، حينها سيصبح مثل كوتينيو».

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التحرير

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