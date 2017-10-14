كيفية التخلص من اللون الداكن للشفاه

شيماء مصطفى

شفايف صحيه بخلطات طبيعيه وغير مكلفه، تهتم المرأة كثيرا بجمالها وتسعى دائما للحصول على أفضل شكل ومظهر، وتعتبر مشكله الشفاه من المشاكل التي تسعى المرأة دائما من التخلص منها. فتغير لون الشفاه يجعلها تظهر بشكل غير محبب.

ومن أفضل الطرق للتخلص من هذا المشكلة هي الوصفات الصحية قليله التكلفة وسريعه جدا في النتائج وليس لها أي أضرار جانبيه، يمكنك اتباع هذا الوصفات الصحية للحصول على اللون الوردي الساحر.

شفايف صحيه بوضع زيت الزيتون والسكر

للحصول على شفايف صحيه، قومى بوضع كميه من زيت الزيتون على الشفاه واتركيه حتى تتشربه الشفاه جيدا، وبعدها ضعي كميه مناسبه من السكر الناعم على الشفاه مع الضغط عليها برفق، ثم اتركيه حتى تتشربه الشفاه جيدا، ويمكنك تركه للصباح وغسل الشفاه بماء الفاتر.

شفايف صحيه العسل والجلسرين والليمون

إن هذه الوصفة تعمل على إزالة اللون الداكن، وتقشير الشفاه، وإعطاء الشفاه اللون الوردي الساحر، وللحصول على شفايف صحيه , فقط كل ما عليكى هو وضع كميات مناسبه من العسل في إناء وعليه كميه مناسبه من الجلسيرين وقطرات من عصير الليمون، وبعد ذلك وضع هذه الخلطة على الشفاه ويمكنك تركها للصباح وغسل الشفاه بماء الفاتر.

شفايف صحيه بزيت اللوز.

تعمل هذه الوصفة على ترطيب الشفايف وتفتيح لونها، وللحصول على شفايف صحيه عليكى اتباع الأتي:

يوضع زيت اللوز على الشفايف جيدا وتدلك الشفاه برفق، ويرجوا تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.

شفايف صحيه بالبنجر (الشمندر)

يعتبر الشمندر من المواد الطبيعية التي تساعد بشكل سريع جدا وطبيعي في الحصول على شفايف صحيه، فيمكنك عمل احمر شفاه طبيعي منه، ولكن الأفضل أن تقومي بتدليك الشفاه يوميا ولعده مرات خلال اليوم، مع الاستمرار يتحول اللون الداكن إلى اللون الوردي الساحر الجذاب.

أهم النصائح البسيطة للحصول على نتائج مدهشه للحصول على شفايف صحيه.

استخدام كريم مرطب يوميا للشفاه قبل النوم .

استخدام فرشاه الأسنان الناعمة لتدليك الشفاه باستمرار.

لحماية الشفاه من التحول إلى اللون الداكن قومى بتدليكها يوميا.

وضع الليمون على الشفاه مره أو اثنين في الأسبوع.

تناول كوب ماء قبل النوم مباشره يساهم أيضا في الحصول على شفايف صحيه.

استخدام السكر الناعم على الشفاه فأنه يقوم بإزالة الجلد الميت .

المصدر : مصر فايف