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الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم بقتل شرطي بأسيوط

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مصراوي Masrawy

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم بقتل شرطي بأسيوط

05:15 م السبت 14 أكتوبر 2017

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم بقتل شرطي بأسيوط

 

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بأسيوط، برئاسة اللواء أسعد الذكير، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بأسيوط، في كشف غموض واقعة مقتل مساعد شرطة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، وتتمكن من ضبط مرتكب الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، إنه في إطار تكثيف الجهود الأمنية لكشف غموض واقعة العثور على جثة مساعد شرطة من قوة مركز شرطة ساحل سليم بجوار كوبري الحلفاية بدائرة المركز، مصاب بعيار ناري وبجواره دارجته النارية "بدون لوحات معدنية" وكذا الطبنجة عهدته وخزينتين و 30 طلقة نارية.

وأضاف البيان، أنه من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة ويدعى "عزت.ج"، 30 سنة، نجار مسلح، وشقيقه "إسماعيل.ج"، مقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه لاعتقاده بقيام المجني عليه بالإرشاد عنه واستهداف مسكنه لحيازته سلاح بدون ترخيص، وأضاف بأنهما قاما بتعقب المجني عليه أثناء توجهه إلى عمله وأطلق الأعيرة النارية تجاهه فأودت بحياته وهربا مستقلين دراجة نارية خاصة بشقيقه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

 

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