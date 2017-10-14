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بالأسماء.. إصابة 9 في حادث أتوبيس رحلات ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 9 في حادث أتوبيس رحلات ببورسعيد

05:19 م السبت 14 أكتوبر 2017

بالأسماء.. إصابة 9 في حادث أتوبيس رحلات ببورسعيد

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 9 أشخاص بينهم طفل، اليوم السبت، في حادث تصادم أتوبيس رحلات مع سيارة ملاكي بمفارق بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى بورسعيد العام "الأميري" كل من: مي محمد مختار، 14 عاما، خضرة جميل الطنطاوي، 44 عاما، هدى نبيل محمد، 26 عاما، مسعد نسيم ناجي، 17 عاما، منار عبده جاد، 17 عاما، فاطمة عبد المنعم سعد، 30 عاما، محمد محمد عبده، 55 عاما، وفاطمة محمد محمد حسن، 16 عاما، مصابين جميعهم بإغماءات وكدمات بسيطة نتيجة الحادث، بالإضافة إلى الطفل "أحمد أحمد رزق"، 10 سنوات، مصاب بنزيف في المخ وجميعهم من مدينة المنزلة.

تم تحويل الطفل المصاب إلى مستشفى الجامعة بالإسماعيلية نظرا لخطورة حالته الصحية، وجار تقديم العلاج اللازم لباقي المصابين.

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