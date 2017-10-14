أسعار الدواجن والبيض تواصل الانخفاض اليوم.. تعرف على سعر كيلو الدواجن البيضاء والبلدي والساسو الآن

تواصل أسعار الدواجن اليوم السبت تراجعها في السوق المصري، عقب أن شهدت أسعار الأسماك ارتفاع ملحوظ في سوق العبور، كما تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بأسعار اللحوم فقد تشهد حالة من الاستقرار منذ انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك.

أسعار الدواجن اليوم السبت

حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع اليوم قيمة 19 جنيهًا، ويصل سعر بيعها للمستهلك بقيمة 24 جنيةـ

أما عن سعر كيلو الدواجن “الساسو” فقد سجلت اليوم السبت قيمة 29 جنيهًا في معظم الأسواق

كما بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي في المزارع قيمة 28 جنية، بينما بلغ سعر كيلو البلدي للمستهلك قيمة 37 جنية.

أسعار البيض اليوم السبت

حيث سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع اليوم قيمة 32 جنية، ومن المقرر أن يصل سعر بيعها للمستهلك قيمة 38 جنيهًا، أما عن سعر كرتونة البيض الأحمر فقد سجل اليوم في المزارع قيمة 35 جنية، ووصل سعرها للمستهلك قيمة 40 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم السبت

حيث بلغ سعر كيلو اللحم البتلو 160 جنيه.

وسجل سعر كيلو اللحم الجاموسي يتراوح ما بين 90 إلى 100 جنيه

كما بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز 145 جنيه.

وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلي يتراوح ما بين 50 إلى 75 جنيه.

وسعر كيلو اللحم الجملي يتراوح ما بين 70 إلى 95 جنيه.

سعر كيلو الضأن البلدي 135 جنيه.

المصدر : مصر فايف