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تأجيل محاكمة المستشار المتهم بقتل مجند بمدينة نصر لجلسة 16 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة المستشار المتهم بقتل مجند بمدينة نصر لجلسة 16 ديسمبر

05:05 م السبت 14 أكتوبر 2017

تأجيل محاكمة المستشار المتهم بقتل مجند بمدينة نصر لجلسة 16 ديسمبر

محكمة جنايات شمال القاهرة

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، تأجيل محاكمة مستشار بالمحكمة الاقتصادية، لاتهامه بقتل "مجند" في مدينة نصر إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لاستدعاء الطبيب الشرعي للمرافعة.

بدأت تفاصيل الواقعة في القضية المُقيدة برقم 1084 لسنة 2017 إداري مدينة نصر أول، بورود بلاغ بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع أحمد حسني، وانتقل المجني عليه إلى محل البلاغ، والتقى المدعوة "بوسي.ح"، التي أبلغته أنها خلال تواجدها أمام العقار محل الواقعة، فوجئت بشخص يُدعى "ح.ش"، يسألها عن مناسبة تواجدها بمحل الواقعة.

وكشف محضر الشرطة، أنه بمجرد طرح السؤال من القاضي، في محل الواقعة، حدثت بين الطرفين مشادة كلامية اتصلت على إثرها "بوسي.ح" بخطيبها "مؤمن. س "، وطلبت منه الحضور، وبحضوره نشبت بينه وبين القاضي مشادة كلامية، وأشهر الأخير سلاحه الناري في مواجهة خطيبها، وأطلق منه عيارا ناريا استقر في صدر المجني عليه وأرداه قتيلا.

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