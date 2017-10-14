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الأرصاد: طقس الأحد "معتدل".. والعظمى بالقاهرة 28

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الأحد "معتدل".. والعظمى بالقاهرة 28

05:17 م السبت 14 أكتوبر 2017

درجات الحرارة

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرفة من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط والبحر الاحمر وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج على البحرين من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 28

وسط الدلتا 19 28

الاسكندرية 20 27

بلطيم 21 28

مطروح 19 26

السلوم 14 25

سيوة 15 26

بروسعيد 21 27

دمياط 21 27

العريش 20 29

رفح 19 28

الإسماعيلية 18 30

السويس 19 30

رأس سدر 19 26

نخل 11 25

نويبع 22 28

طابا 17 27

كارتين 10 26

الطور 18 27

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 21 29

مرسى علم 22 30

الفيوم 21 28

بني سويف 18 28

المنيا 18 28

أسيوط 16 28

سوهاج 19 29

قنا 19 31

الأقصر 18 32

أسوان 19 33

أبو سمبل 18 33

الوادي الجديد 17 30

شلاتين 20 31

أبو رماد 21 31

رأس حدربة 22 30

حلايب 22 30

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