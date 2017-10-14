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وزير التعليم العالي يؤكد الاهتمام بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يؤكد الاهتمام بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية

05:15 م السبت 14 أكتوبر 2017

وزير التعليم العالي يؤكد الاهتمام بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية

خالد عبدالغفار

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام القيادة السياسية بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة فى إطار العلاقات المثمرة والبناءة التى تربط بين ومختلف دول العالم؛ بهدف النهوض بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا فى مصر بما يتناسب مع التطورات العالمية بمختلف المجالات والتخصصات العلمية، وإعداد خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

وشدد وزير التعليم العالي -خلال استقباله الدكتور ممدوح شكري رئيس جامعة (يورك) الكندية السابق اليوم السبت، بحضور الدكتور مجدى القاضي رئيس مجلس إدارة الكلية الكندية الدولية بالقاهرة (CIC)- على ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات المصرية بالخارج للمساهمة فى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة بالدولة 2030، ودعم البحث العلمى فى مصر وربطه بالمجالات ذات الأولوية لخطة الدولة، مثل: المياه، والطاقة، والغاز، والنفط، وغيرها، بالإضافة إلى الأنشطة البحثية التى تهدف إلى تعزيز التعاون المتبادل مع مختلف المؤسسات العلمية المرموقة فى جميع أنحاء العالم.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- أحدث الإجراءات التنفيذية بمجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للوقوف على مدى إمكانية بدء الدراسة في سبتمبر 2018 فى عدد من التخصصات العلمية كالهندسة والصيدلة وغيرهما، خاصة أنه تم الانتهاء من بناء الدور الأول من مجمع الجامعات الكندية بمدينة العلوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بدوره، أكد الدكتور ممدوح شكرى حرصه على خدمة بلده مصر بفتح قنوات للتعاون بين مصر وكندا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، وخاصة فى مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من خبرة العلماء المصريين بكندا في تطوير التعليم العالي لخدمة الأجيال القادمة فى مصر.

يذكر أن الدكتور ممدوح شكري تولى رئاسة جامعة (يورك) بكندا عام 2007، وتم منحه الوسام الوطنى بكندا عام 2013 تقديرا لاسهاماته فى ازدهار المؤسسات الأكاديمية فى أورنتاريو بكندا كمهندس ومدير، بالإضافة إلى منحه ميدالية الملكة إليزابث الثانية، وهو زميل أول فى كلية (Massey)، والأكاديمية الكندية للهندسة، والجمعية الكندية للهندسة الميكانيكية، كما أنه عمل بمجالس إدارات الجامعات الكندية ومؤسسة لوران للعلماء، ورئيساً للجنة العلاقات الحكومية والعلاقات المجتمعية بمجلس جامعات أونتاريو، كما أنه عضواً بلجنة الترشيح واللجنة الاستشارية الدائمة للبحوث الجامعية للجامعات الكندية، ومجلس إدارة مؤسسى مراكز التميز فى أونتاريو، ومجلس أونتاريو للبحوث والابتكار.

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Asha

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