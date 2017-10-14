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إنقاذ طفل من تحت أنقاض منزل منهار بسوهاج وجهود لاستخراج آخر

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مصراوي Masrawy

إنقاذ طفل من تحت أنقاض منزل منهار بسوهاج وجهود لاستخراج آخر

05:12 م السبت 14 أكتوبر 2017

إنقاذ طفل من تحت أنقاض منزل منهار بسوهاج وجهود لاستخراج آخر

ارشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أنقذت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، طفلاً من تحت الأنقاض في انهيار منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والأفلاق والجريد، بناحية قرية الصوالح بمركز طهطا، فيما تكثف القوات جهودها لاستخراج طفل آخر.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطارًا من اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، بانهيار منزل بدائرة مركز طهطا.

وتبين انتشال "مينا مدحت" 13 عامًا مصابًا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، فيما تكثف القوات لانتشال "رزق سليمان" من تحت الأنقاض.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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