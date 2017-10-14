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مع اقتراب الشتاء.. تعرف على أسعار البطاطين المحلية والمستوردة

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مع اقتراب الشتاء.. تعرف على أسعار البطاطين المحلية والمستوردة مع اقتراب الشتاء.. تعرف على أسعار البطاطين المحلية والمستوردة

بالتزامن مع اقتراب الشتاء، يزداد إقبال المواطنين على شراء البطاطين، لتحميهم من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة في هذا الفصل، وكما يقبل على شرائها الأشخاص للاستخدام الشخصي، يشتريها آخرون لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

نرصد لكم في هذا المقال، البطاطين محلية الصنع وكذلك المستوردة، وفقاً لرواية بعض أصحاب المحلات.

 

يقول أحد ممتلكي محال بيع البطاطين، الأستاذ محمود عبدالله أن الأسعار قد ارتفعت هذا العام بنسبة 40%، مقارنة بأسعار العام الماضي، مشيراً إلى أن تباين الأسعار بين بطانية وأخرى، يرجع إلى جودة خامتها وكونها مستورة أو مصرية، وأضاف: ”أسعار البطاطين المصري تبدأ من 80 جنيهاً، بينما يتراوح سعر المستورد منها بين 280 : 600  جنيهاً”.

قال صاحب محل بطاطين آخر، الأستاذ محمد عيسى، أن الإقبال على شراء البطاطين هذا العام ضعيف جداً، بسبب سوء الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه أغلب الشعب، وأن سعر البطاطين محلية الصنع تتراوح بين 45 جنيهاً وحتى 160 جنيه.

أضاف “عيسى” أن الزبائن الذين كانوا يشترون البطاطين بهدف توزيعها على الفقراء، فرضت عليهم الأسعار المرتفعة شراء نصف الكمية فقط، التي اعتادوا أن يشترونها كل عام.

يوضح أسعار البطاطين في بعض المحلات

 

 

 

المصدر : فايف

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