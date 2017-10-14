بعد اختفاء لواء الجيش المتقاعد بـ120 ساعة من البحث المتواصل يتم فك اللغز بـ18 ضابطاً من مديرية أمن الجيزة

شيماء مصطفى

شهدت مديرية أمن الجيزة حالة من الاستنفار الأمني من أجل البحث عن لواء الجيش المتقاعد المختفي في ظروف غامضة، وبعد قضاء 120 ساعة من البحث المتواصل بـ18 ضابطاً من رجال المباحث من وقت وصول البلاغ الرسمي من قبل زوجته، حتى تمكنت الأجهزة من فك رموز تلك القضية ومعرفة مكان اللواء المتقاعد.

كشف غموض اختفاء لواء متقاعد

حيث تقدمت زوجة اللواء المتقاعد بتقديم بلاغ رسمي لمدير أمن الجيزة بتغيب زوجها عن المنزل في ظروف غامضة، وعلى الفور أصدر مدير الأمن تعليماته المشددة لرجال المباحث بعمل التحريات اللازمة للكشف عن مكان اللواء، وبدأت التحريات حتى توصل أفراد البحث الجنائي للمكان الأخير الذي ظهر فيه اللواء مع الخفير.

وتم إصدار أمر من النيابة بالتحقيق مع الخفير ، والذي اعترف بأنه قام بقتله ومعه اثنان آخران بالجاكوش بعد رفضه دفع مبلغ كان قد تم الاتفاق عليه بينهما، حيث تم وضعة في حف بالمنزل ووضع الأسمنت عليها.

وعلى الفور تم عمل محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة العامة للتحقيق، حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.

المصدر : مصر فايف