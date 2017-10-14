افتتاح طريقين جديدين يربطان الوادي الجديد بأسيوط

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، المهندس محمد جرانة، اليوم السبت، عن افتتاح طريقين جديدين يربطان المحافظة بمحافظة أسيوط، باعتمادات تُقدر بمليار و240 مليون جنيه.

وأكد جرانة لـ"مصراوي" أنه سيفتتح نهاية شهر أكتوبر الجاري طريق الفرافرة – ديروط بطول 310 كم، وبتكلفة مليار و 40 مليون جنيه.

وأضاف رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، أنه سيجري افتتاح جزئي لطريق الداخلة - منفلوط بطول 55 كم باعتمادات 200 مليون جنيه، على أن تطرح المرحلة الثانية من رصف الطريق خلال الفترة الحالية بطول 50 كم، لاستكمال باقي الطريق على مراحل، في إطار خطة الدولة لربط الوادي الجديد بوادي النيل وخلق محاور جديدة للتنمية.