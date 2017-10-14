أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

اجتماع بين "مع السيسي للحصاد" والحزب الاجتماعي الحر لدعم الرئيس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اجتماع بين "مع للحصاد" والحزب الاجتماعي الحر لدعم الرئيس

04:50 م السبت 14 أكتوبر 2017

السيسي

كتبت: أسماء يحيى:

عقدت حملة "مع السيسي للحصاد"، الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، السبت، اجتماعا تنسيقيا مع الحزب الاجتماعي الحر؛ لمناقشة كافة التفاصيل والترتيبات النهائية لخريطة المؤتمرات المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لعرض خطة فتح المقرات الخاصة بالحملة.

شارك في الحضور محمد الجيلاني، منسق عام حملة مع السيسي للحصاد، والدكتورة عصمت المرغني، رئيس الحزب الاجتماعي الحر، وعدد من قيادات الحزب والحملة.

جدير بالذكر أن حملة مع السيسي للحصاد الداعمة لترشح الرئيس لولاية أخرى، عقدت مؤتمرها العام اﻷول، يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بمقر اتحاد عمال ؛ لإعلان دعمها للرئيس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "دعم مصر" يطلق حملة لمطالبة الرئيس بالترشح في الانتخابات الرئاسية

    أخبار

  • "كارثة" تهدد دول حوض النيل واستعدادات منتدى "شباب العالم" الأبرز في

    أخبار

  • وزير الإسكان: خاصة لوحدات موظفي في العاصمة الجديدة

    أخبار

  • الأزهر الشريف يهنئ الشعب الفلسطيني بإتمام المصالحة الوطنية

    أخبار

إعلان

eb8d33dd62.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة