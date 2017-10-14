اجتماع بين "مع السيسي للحصاد" والحزب الاجتماعي الحر لدعم الرئيس
اجتماع بين "مع السيسي للحصاد" والحزب الاجتماعي الحر لدعم الرئيس
04:50 م السبت 14 أكتوبر 2017
السيسي
كتبت: أسماء يحيى:
عقدت حملة "مع السيسي للحصاد"، الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، السبت، اجتماعا تنسيقيا مع الحزب الاجتماعي الحر؛ لمناقشة كافة التفاصيل والترتيبات النهائية لخريطة المؤتمرات المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لعرض خطة فتح المقرات الخاصة بالحملة.
شارك في الحضور محمد الجيلاني، منسق عام حملة مع السيسي للحصاد، والدكتورة عصمت المرغني، رئيس الحزب الاجتماعي الحر، وعدد من قيادات الحزب والحملة.
جدير بالذكر أن حملة مع السيسي للحصاد الداعمة لترشح الرئيس لولاية أخرى، عقدت مؤتمرها العام اﻷول، يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بمقر اتحاد عمال مصر؛ لإعلان دعمها للرئيس.
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