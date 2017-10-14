وزير البيئة يفتتح ورشة "الخدمة المهنية" لأندية روتاري مصر

كتبت- مادي غيث:

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أهمية دعم أعمال ومبادرات المجتمع المدنى ومنها روتاري مصر في رفع الوعي البيئة والترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية لتعريف الشباب بأهمية المحميات الطبيعية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة في افتتاح ورشة عمل أندية روتاري مصر حول الخدمة المهنية لمناقشة مبادرة روتارى لزراعة مليون شجرة كوسيلة للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية في مصر، بحضور حمادة زهران محافظ روتاري.

وأضاف فهمي، أن الوزارة لديها كفاءات في الرصد والرقابة على المحميات، ولكننا في حاجة إلى المشاركة مع المجتمع المدني لإدارة الأنشطة التي يمكن إقامتها بالمحميات.

جدير بالذكر أن ورشة عمل الخدمة المهنية ناقشت إقامة ورش تدريب طلبة المدارس لرفع الوعي البيئي بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تحديد تدريب المدرسين على مهارات الاتصال لذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع مبادرات الشباب في مجال ريادة الأعمال ومنها المشروعات البيئية.