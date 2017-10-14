٢٨ أكتوبر.. الحكم في استئناف ''الباز'' وصحفي على تغريمهما بتهمة سب وقذف شفيق

كتب - محمود السعيد:

حجزت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد سعفان وسكرتارية عصام عبده، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الحكم في الاستئناف المقدم من رئيس تحرير جريدة الدستور وصحفي لتغريمهما 20 ألف جنيه لكل منهما بتهمة سب وقذف الفريق أحمد شفيق، إلى جلسة ٢٨ أكتوبر الجاري.

وقضت محكمة جنح قصر النيل في وقت سابق بتغريم كل من محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، ومحمد عبد الرحمن، صحفي بالجريدة مبلغ 10 آلاف جنيه، وتعويض مبلغ مماثل لاتهامهما بسب وقذف الفريق أحمد شفيق وذلك لنشرهما تحقيق بتاريخ 4 فبراير 2017 يحوي صورة لشخص يضع قدمه على وجه المدعي فيما وضعت نجمة داوود على وجه الفريق أحمد شفيق وجاء ذلك تحت عنوان "عودة الندل".