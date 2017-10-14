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النيابة ترسل مقطع فيديو ومكالمات مسجلة ضد سكرتير نائب محافظ الجيزة للخبراء

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مصراوي Masrawy

النيابة ترسل مقطع ومكالمات مسجلة ضد سكرتير نائب محافظ الجيزة للخبراء

04:47 م السبت 14 أكتوبر 2017

النيابة ترسل مقطع فيديو ومكالمات مسجلة ضد سكرتير نائب محافظ الجيزة للخبراء

محافظة الجيزة

كتب -صابر المحلاوي:

أرسلت نيابة العمرانية، مقطع فيديو و 7 مكالمات مسجلة، أدلة محرزة، ضد سكرتير نائب محافظ الجيزة، في اتهامه بالرشوة الجنسية، إلى خبراء الاذاعة والتليفزيون لفحصها وبيان محتواها، وما إذا كانت تعرضت لتدخل أو تقطيع أو إضافات من عدمه

وفرغت النيابة برئاسة المستشار باهر حسن رئيس نيابة العمرانية، خلال التحقيقات مقطع فيديو يحتوي علي تصرير بالصوت والصورة لواقعة القاء القبض علي المتهم، وأيضا قامت بتفريغ 7 مكالمات تحتوي علي محادثات مسجلة بين المتهم والسيدة مقدمة البلاغ

وأقر المتهم "هيثم.م" في تحقيقات النيابة بظهوره بمقطع الفيديو الخاص بضبطه، بينما أنكر محتوى المحادثات المسجلة، وتبين من التحقيقات أن المكالمات تراوحت مدتها بين 30 دقيقة إلي ساعة، وأفرغت النيابة في حضور المتهم كافة المكالمات وأحدها مدته نصف ساعة وآخر مدته ساعة .

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم يعمل بعقد بديوان محافظة الجيزة، وليس موظف مثبت، كما تبين أنه يعمل سكرتير علي جهاز كمبيوتر بمكتب شكاوى المواطنين، وأن المكالمات والمحادثات يتم تسجيلها منذ شهر كامل حيث أصدرت النيابة حينها إذنا للتسجيل، وكان يتم مد الإذن حتى تم إصدار أمر بضبطه وإحضاره.

وانتهت النيابة من التحقيق مع المتهم في الساعة الواحدة صباحا بعدما وجهت له تهم طلب رشوة واستغلال نفوذ وابتزاز

وأمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وبعرضه اليوم علي قاضي المعارضات أمر بتجديد حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات .

 

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