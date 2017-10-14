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بالصور.. الشرطة تتابع إزالة سور نادي الزمالك المخالف بالعجوزة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الشرطة تتابع إزالة سور نادي المخالف بالعجوزة

04:44 م السبت 14 أكتوبر 2017

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تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر

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كتب – محمد شعبان:

تابعت قوات الشرطة ومسؤولو حي العجوزة بمحافظة الجيزة، عمليات هدم أجزاء من سور نادي الزمالك النهري ظهر اليوم، وذلك تنفيذاً لقرارات الإزالة بشأن السور لمخالفته قواعد البناء على كورنيش النيل وارتفاعه ليحجب الرؤية عن النيل.

وسبق واعترض مسؤولو حي العجوزة على ارتفاع السور الخاص بنادي الزمالك، وأرسلوا انذارا لإدارة الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية للمطالبة بهدم بعض الأجزاء المخالفة في سور النادي.

وكان رئيس النادي طالب اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة بالتدخل لإنهاء الأزمة، قبل أن يوافق على هدم جزء من السور الخاص بالنادي.

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