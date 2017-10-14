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«دعم مصر» يطلق حملة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

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«دعم مصر» يطلق حملة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية «دعم مصر» يطلق حملة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

التحرير

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أعلن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم ، أن الائتلاف سيطلق حملة شعبية لمطالبة الرئيس عبد الفتاح بالترشح لفترة رئاسية ثانية، إيمانا بما قدمه من عمل وطني مخلص لصالح الدولة المصرية، تخلله تشييد عدد من المشروعات القومية العملاقة التي تمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري تضع مصر مستقبلا في مصاف الدول الواعدة.

وأوضح السويدي، اليوم، السبت أن الائتلاف ونوابه سيكونون في مقدمة صفوف الداعمين للرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بوضع خطة تنظيمية وشعبية تحدث حالة من الزخم والحراك الشعبي لتشجيع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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وأضاف السويدي أن إطلاق الحملة رسميا سيكون خلال افتتاح مقرات الائتلاف بالمحافظات التي ستكون مراكز تنمية المجتمع وتهدف إلى عمل يشعر به المواطن.

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التحرير

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