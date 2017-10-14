لجنة العلاقات الخارجية تشكر مشيرة خطاب.. وتدعوها للتكريم في البرلمان

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قدمت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، الشكر للسفيرة مشيرة خطاب، على أدائها القوي في معركة انتخابات اليونسكو، مؤكدة أن السفيرة مشيرة خطاب كانت خير ممثل لمصر في هذه المعركة، وواجهة دبلوماسبة ودولية تليق بمكانة وتاريخ مصر.

وقالت اللجنة، في بيان، اليوم، السبت، إن السفيرة مشيرة خطاب تعاملت بمنتهى الاحترافية والخبرة على مدى الجولات الأربع التي شاركت فيها، وتعاملت باتزان وثبات مع كل المعوقات التي واجهتها في هذه المعركة الانتخابية، وما شابها من ملاحظات.

وأعلنت اللجنة أنها ستتوجه بدعوة رسمية للسفيرة مشيرة خطاب، وأعضاء حملتها الانتخابية، بمجرد عودتها من باريس لمجلس النواب، لتكريمها على مشاركتها وأدائها المشرف في هذه الانتخابات.

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كانت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي قد فازت بمنصب مديرة منظمة (اليونسكو) بعد التصويت النهائي الذي أجري بين أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة أمس.

حصلت أودري أزولاي على 30 صوتا مقابل 28 صوتا حصل عليها منافسها وزير الثقافة القطري السابق حمد الكواري، بعد أن استمرت عملية الاختيار لعدة أيام بدأت يوم 9 وانتهت يوم 13 أكتوبر الجاري.

خرجت المرشحة المصرية مشيرة خطاب، من المنافسة على المنصب بعد أن خسرت الجولة قبل الأخيرة لصالح أزولاي بـ25 صوتا مقابل 31 صوتا.