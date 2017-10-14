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افتتاح خطوط إنتاج شركة "الدلتا" للصناعات المتكاملة بالعاشر من رمضان (صور)

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مصراوي Masrawy

افتتاح خطوط إنتاج شركة "الدلتا" للصناعات المتكاملة بالعاشر من رمضان (صور)

04:29 م السبت 14 أكتوبر 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، والمهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اليوم السبت، خطوط إنتاج شركة "الدلتا" للصناعات المتكاملة بالعاشر من رمضان؛ لتصنيع حاويات وأوعية قمامة متوافقة بيئيًا ومطابقة للمواصفات العالمية، وكذا خط تشكيل الصلب بالليزر.

وقال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إن صناديق حاويات القمامة الجديدة ستُستخدم في تجميع القمامة؛ للحد من إلقاء المُهملات بصورة عشوائية غير متحضرة، فضلًا عن تسهيل عملية تجميع القمامة على عمال النظافة.

وطالب المحافظ، في تصريحات صحفية، بضرورة تعديل سلوك المواطنين والالتزام بالمواعيد المُحددة لإلقاء القمامة داخل الصندوق للحفاظ على البيئة ولتسهيل عملية النظافة، مُقدمًا الشكر لمجلس إدارة شركة الدلتا للصناعات المتكاملة، لما تقوم به في مجال الاستثمار وإحداث طفره في الصناعة المصرية.

من جانبه، أشاد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بالصرح الصناعي الكبير، الذي يُقدم الأدوات اللازمة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة، مؤكدًا على ضرورة تشجيع الاستثمار والمستثمرين لفتح آفاق البناء والتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

في ذات السياق، أوضح الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن شركة "ماكين" تقدم مجموعة واسعة من صناديق القمامة المتنقلة وحاويات النفايات من سعة 50 لتر حتى 1100 لتر، مجهزة بتصميم يتيح سهولة الاستخدام ومتانه المنتج، مشيرًا إلى أن الشركة تطبق معايير الجودة وفقًا للمواصفات الدولية والأوروبية المعمول بها على المستوى الأوروبي في مجال صناعة صناديق القمامة ومتطلبات الصحة والسلامة.

وأشار رياض، إلى أن مجالات استخدام الصناديق في الأماكن العامة، تأتي بهدف القضاء على مشكلة القمامة في ، موضحًا أن الحاويات يوجد بها قفل بمفتاح خاص لإحكام غلق السلة وعدم إمكانية فتحها إلا من قِبل الجهة المسئولة.

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